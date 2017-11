L'Europe recule en Afrique mais reste omniprésente

Histoire oblige, l'Europe reste le principal acteur étranger en Afrique, mais elle perdu du terrain face à des nouvelles puissances dont la Chine, qui est désormais le premier pays indépendant partenaire de l'Afrique. "C'est parce que l'Europe est le partenaire le plus ancien qu'elle laisse des marges aux autres. C'est une évolution logique. Mais c'est elle est qui est devant. Il y a une histoire commune", résume Pierre Dagbo, professeur de sciences politiques à l'université Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan et auteur de "La diplomatie africaine, théorie et pratique". "L'Europe est le premier partenaire commercial, le premier investisseur, le premier bailleur de fonds", souligne une source diplomatique européenne à Bruxelles.