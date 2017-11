Présidentielle contestée au Honduras

L'élection présidentielle au Honduras, déjà marquée par des craintes de fraude, prenait lundi à l'aube un tour polémique, le principal opposant au président Juan Orlando Hernandez, Salvador Nasralla contestant la victoire du sortant en se déclarant à son tour vainqueur. "Vu que la tendance ne change pas, je peux vous dire que je suis le nouveau président du Honduras", a-t-il lancé euphorique à ses partisans, assurant être en tête et qu'il ne pouvait plus être rattrapé, alors que les résultats officiels n'ont pas été proclamés. "Le décompte est plus que clair et indiscutable, nous avons gagné cette élection", avait déclaré quelques heures auparavant M. Hernandez, 49 ans, devant les militants du Partido Nacional (PN, droite).