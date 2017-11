Sept contrebandiers arrêtés au sud du pays

Sept contrebandiers ont été arrêtés dimanche à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont également saisi 3,5 tonnes de denrées alimentaires et autres produits destinés à la contrebande, indique lundi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 26 novembre 2017 à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e Région militaire) 7 contrebandiers et saisi 2 véhicules tout-terrain, 3,5 tonnes de denrées alimentaires et divers outils d’orpaillage", précise la même source.