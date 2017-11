Le Brent à plus de 63 dollars à Londres

Les prix du pétrole reculaient lundi en cours d'échanges européens, sans trouver de nouvel élan avant la réunion de l'Opep et de ses partenaires, jeudi à Vienne. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 63,65 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 21 cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance cédait 45 cents à 58,50 dollars. Le WTI et le Brent ont tous deux atteints en novembre leur plus haut niveau depuis plus de deux ans, et restaient proches de ces niveaux élevés, alors que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) va se réunir avec ses partenaires.