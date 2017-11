Accidents de la route: 4 morts en 24 heures

Quatre personnes sont mortes et 9 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant les dernières 24 heures dans plusieurs wilayas, indique lundi un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bou Arreridj avec 2 personnes décédées et 2 autres blessées suite à une collision entre un camion semi remorque et un véhicule léger survenue sur l’autoroute Est-Ouest au niveau de la commune d’El Mehir.