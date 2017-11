L’ex-président catalan s’en prend à l’UE

A onze jours du lancement de la campagne électorale relative aux prochains élections régionales convoquées par le gouvernement espagnol après la mise sous tutelle de la Catalogne le 27 octobre dernier, l’ex président de la généralité, Carles Puigdemont, qui s’est exilé en Belgique ne cesse de faire parler de lui après sa fracassante déclaration, faite dimanche contre l’UE et sa proposition de consulter les citoyens catalans sur la possibilité de sortir de l’UE. Définissant l’union européenne comme "un club de pays décadents, obsolètes" où commandent quelques uns qui sont "très liés à des intérêts économiques de plus en plus discutables", Carles Puigdemont répondant à une question s’"il craignait un Catexit", une expulsion de la Catalogne hors de l’UE dans le cas d’une sécession unilatérale, a estimé que ceux qui devraient prendre la décision de sortir de l’UE, "ce sont les citoyens catalans" auxquels il envisage de demander s’"ils acceptent d’appartenir à cette union européenne ?" .