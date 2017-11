Turquie: un "financier" de Gülen arrêté au Soudan

Les services de renseignement turcs ont rapatrié lundi en Turquie un homme d'affaires accusé d'être un financier du réseau du prédicateur Fethullah Gülen après l'avoir capturé lors d'une opération conjointe des services secrets turcs (MIT) et soudanais (NISS) au Soudan, a rapporté l'agence de presse turque Anadolu. Memduh Cikmaz, présenté comme l'un des principaux "argentiers" de la mouvance de M. Gülen, a été arrêté au Soudan à une date non précisée lors d'une opération conjointe des services secrets turcs et soudanais, selon Anadolu.