La réunion de l'Opep et non Opep mercredi et jeudi à Vienne

La réunion du Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non Opep aura lieu mercredi à Vienne, précédant la Conférence ministérielle de l’Opep prévue jeudi, laquelle sera suivie de la réunion ministérielle des pays Opep et non Opep, auxquelles prendra part le ministre de l'Energie Mustapha Guitouni, a indiqué lundi un communiqué du ministère. La réunion du Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non Opep (JMMC) examinera les conclusions des travaux du Comité d’experts JTC (Joint Technical Committee), a précisé la même source. Pour rappel, le JMMC a été créé à la suite de la 171ème Conférence ministérielle de l'Opep tenue en novembre 2016 et de la Déclaration de coopération ultérieure faite lors de la réunion ministérielle conjointe Opep-non Opep tenue en décembre 2016 à Vienne.