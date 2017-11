Deux marocains arrêtés en Espagne pour apologie à Daesh

Les mossos d’Esquadra (police catalane) ont arrêté lundi deux personnes de nationalité marocaine dans une opération menée à Sant Père de Ribes au sud de la province de Barcelone pour "avoir encouragé et fait l’apologie des actes terroristes de l’organisation Daesh", a indiqué le ministère de l’Intérieur espagnol. Le ministre espagnol de l’Intérieur, Juan Ignacio Zoido a expliqué que l'opération a été développée patiemment à travers les réseaux sociaux et Internet, où il a été possible de vérifier la radicalisation qui se produisait chez ces deux personnes, de nationalité marocaine, résidant à Sant Pere de Ribes.