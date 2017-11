Plus de 7500 femmes victimes de violence en neuf mois

Plus de 7500 femmes ont été victimes de violence en Algérie durant les neuf premiers mois de l'année en cours, a indiqué lundi à Alger la présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Fafa Sidi Lakhdar Benzerrouki. "Les services de Sûreté ont recensé pas moins de 7586 cas de violence à l'égard des femmes depuis le début de l'année jusqu'au mois de septembre de l'année en cours", a déclaré à la presse Mme Fafa en marge d'une journée d'étude sur la violence à l'égard de la femme en Afrique. Estimant que ce chiffre "est loin de la réalité", elle a précisé que "de nombreuses femmes victimes de violence ne déposent pas plainte et ne recourent pas à la justice en raison de facteurs socioculturels , ajoutant que "dans le plus part des cas les agresseurs sont des membres de la famille et des proches".