34 petits journaux locaux ferment au Canada

Postmedia et Torstar, deux des principaux groupes canadiens de presse, ont annoncé lundi l'échange de 41 titres de leurs petits journaux locaux parmi lesquels 34 seront définitivement fermés, dont les deux gratuits Metro Ottawa et Metro Winnipeg. L'opération, sans aucune transaction monétaire, est curieuse car les deux groupes s'échangent des journaux avant de les fermer, le nouvel acquéreur devant alors payer les licenciements de près de 300 employés. Le groupe Postmedia, propriétaire de grands quotidiens comme le Vancouver Sun, Ottawa Citizen ou Calgary Herald, donne à Torstar 15 petits quotidiens ou hebdomadaires locaux, ainsi que les deux gratuits 24 Heures Toronto et 24 Heures Vancouver.