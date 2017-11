L'ONU soutient les pourparlers de paix sur la Syrie à Genève

Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé lundi à des progrès dans les pourparlers de paix organisés par l'ONU à Genève entre le gouvernement syrien et l'opposition. "Les membres du Conseil de sécurité sont impatients de voir débuter la nouvelle série de négociations qui commencera demain (mardi) à Genève", a déclaré à la presse le président du Conseil de sécurité Sebastiano Cardi, à l'issue d'une réunion publique du Conseil, suivie de consultations à huis-clos à propos de la Syrie. Les membres du Conseil de sécurité ont appelé toutes les parties syriennes à participer activement et sans pré-conditions au processus de règlement politique engagé à Genève, et à soutenir les efforts nécessaires pour garantir son succès, a affirmé M. Cardi, ambassadeur d'Italie aux Nations Unies.