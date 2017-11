L’armée kenyane détruit six camps d'Al-Shebab

Les forces de sécurité kenyanes ont détruit lundi six camps d'entraînement d'Al-Shebab, dans le cadre d'une opération continue pour éradiquer ce mouvement terroriste de la vaste forêt de Boni et de la ville côtière de Lamu. Le directeur de l'Opération Linda Boni, Joseph Kanyiri, a rapporté que des armes, comprenant des fusils AK-47, du matériel de fabrication d'explosifs, de la nourriture et des médicaments avaient été récupérés lors de cette opération dans la forêt située le long de la frontière avec la Somalie.