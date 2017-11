Afghanistan: sept terroristes de Daech tués par un drone

Au moins sept éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) ont été tués par un drone dans la province afghane de Nangarhar, dans l'Est du pays, a annoncé mardi le porte-parole du gouverneur de la province dans un communiqué. La frappe, qui a eu lieu lundi soir, visait un repaire de l'EI près de Sala Kas, dans le district de Haska Mina, précise le communiqué. Le gouvernement afghan a récemment renforcé ses opérations terrestres et aériennes contre les groupes armés, notamment l'EI dans l'Est et le sud du pays.