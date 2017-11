La France un marché pour les drogues produites dans le monde

La France est devenu, de par sa position géographique, un marché et une zone de transit pour les principales drogues produites dans le monde, indique mardi l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, relevant qu’en 2016, pas moins de 160 000 personnes ont été mises en cause pour usage de stupéfiants en France. La France, compte tenu de sa position géographique au cœur de l’Europe occidentale, est une zone de transit pour les principales substances illicites (cannabis, cocaïne, héroïne, drogues de synthèse) produites dans le monde.