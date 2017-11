La croissance du PIB mondial pourra atteindre les 3,75%

La croissance économique mondiale se renforce et la croissance du PIB mondial pourra atteindre 3,75% à moyen et à long termes, indique mardi un rapport de l’OCDE sur les perspectives mondiales de la croissance mondiale. "La croissance économique mondiale se renforce et les données sont à la hausse. Nous prévoyons que la croissance du PIB mondial se situera entre 3,5 et 3,75% sur un horizon plus proche des moyen à long termes", a précisé l’OCDE qui estime que des investissements du secteur privé plus robustes et de meilleure qualité sont essentiels pour la productivité à long terme et la croissance des salaires réels.