Soudan du Sud: au moins 40 morts dans des affrontements tribaux

Une quarantaine de personnes ont été tuées et des dizaines d'enfants et de femmes enlevés lors d'une attaque dans un village rural de l'Etat de Jonglei, dans l'est du Soudan du Sud, a rapporté mardi un ministre. Jacob Akech Dengdit, ministre de l'Information de l'Etat de Jonglei, a déclaré que des hommes armés originaires apparemment de l'Etat voisin de Boma ont attaqué deux villages du comté de Duk lundi et mardi matin, tuant une quarantaine de personnes, incendiant des huttes et enlevant des enfants et des femmes.