Situation Yémen: Abou Dhabi pointe le Qatar du doigt

Les Emirats arabes unis ont dénoncé mardi une "manipulation orchestrée par le Qatar" suite à l'annonce d'une plainte d'une ONG accusant Abou Dhabi d'avoir commis des "crimes de guerre" au Yémen. Lundi, "l'Arab Organization for Human Rights in the United Kingdom" a affirmé, par le truchement d'un avocat Joseph Breham, avoir déposé une plainte devant la Cour pénale internationale (CPI) pour des "crimes" perpétrés, selon cette ONG, par "des mercenaires au service des Emirats", pays-clé de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen. Le ministre d'Etat émirati aux Affaires étrangères Anwar Gargash a réagi mardi sur Twitter en affirmant: "L'Arab Organization for Human Rights, qui a son adresse au Qatar, a déposé une plainte médiatique contre les Emirats arabes unis devant la Cour pénale internationale".