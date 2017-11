Theresa May en Arabie saoudite et en Jordanie

La Première ministre britannique Theresa May a entamé mardi soir une visite de trois jours au Moyen Orient, au cours de laquelle elle doit s'entretenir avec des dirigeants jordaniens et saoudiens pour tenter de renforcer les liens entre le Royaume-Uni et cette région. La cheffe du gouvernement doit rencontrer mercredi le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, avec qui elle abordera notamment la question du Qatar et du Yémen. Elle sera ensuite reçue jeudi par le roi de Jordanie Abdallah II, et son Premier ministre Hani Mulqi pour discuter de sujets économiques. "Alors que le Royaume-Uni s'apprête à quitter l'Union européenne, nous sommes déterminés à forger un futur sûr et audacieux" pour le pays, a déclaré un porte-parole de l'exécutif. "Nous devons observer les défis auxquels notre génération et les générations futures seront confrontées, afin de construire des partenariats plus solides avec les pays qui seront essentiels à notre sécurité".