Brexit: Londres et Bruxelles d'accord sur le règlement financier

Les négociateurs britanniques et européens sont parvenus à un accord sur le règlement financier du Brexit, sur un chiffre compris entre 45 et 55 milliards d'euros, selon le quotidien britannique The Telegraph mardi soir. Deux sources ont confirmé au journal que les deux parties étaient tombées d'accord en fin de semaine dernière sur cette question, l'un des principaux points d'achoppement des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Selon le Telegraph, le chiffre final "sera compris entre 45 et 55 milliards d'euros", en fonction du calcul réalisé par chaque camp d'après "une méthodologie préparée en commun".