Une cache d’armes découverte à Bordj Badji Mokhtar

Une cache contenant des armes de guerre et une importante quantité de munitions a été découverte mardi, près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, mardi 28 novembre 2017, une cache d'armes et de munitions", précise la même source. Cette cache contient : "1 lance-roquettes de type RPG-7, avec 2 obus et une charge, 2 mitrailleuses lourdes de calibre 12,7 mm avec un canon, une base de tirs, 3 chargeurs et 5 bandes à munitions, 1 mitrailleuse lourde de type PKT, 5 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, avec 11 chargeurs de munitions et 2 fusils semi-automatique de type Simonov".