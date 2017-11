Accidents de la route: 34 décès en une semaine

Trente-quatre personnes sont mortes et 1054 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus entre le 19 et 26 novembre, indique mercredi un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Ghardaïa avec 5 personnes décédées et 18 autres blessées dans 12 accidents. Par ailleurs, les unités de secours de la Protection civile sont intervenues, durant la même période, pour l'extinction de 1023 incendies urbains, industriels et autres.