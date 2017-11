Grèce: 4 migrants morts lors d'une course-poursuite avec la police

Quatre migrants ont été tués et quatre autres blessés lors d'une course-poursuite avec la police près de Kavala, dans le nord-est de la Grèce, a indiqué mercredi un communiqué de la police. Le chauffeur d'un véhicule, un Pakistanais de 35 ans, passeur présumé et transportant huit migrants, ne s'est pas arrêté mardi soir à un barrage sur la route, puis est tombé dans un ravin en tentant d'échapper à la police qui le poursuivait, selon ce communiqué. Quatre migrants ont été tués sur le coup et quatre autres ont été transférés à l'hôpital de Kavala, dont un dans un état critique. Le chauffeur a également été blessé. La police n'a pas révélé la nationalité des migrants à bord de ce véhicule.