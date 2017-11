Cinq soutiens aux groupes terroristes arrêtés à Jijel

Cinq éléments de soutien aux groupes terroristes, ont été arrêtés, mardi à Jijel par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 28 novembre 2017 à Jijel, 5 éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis qu’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur de munitions ont été saisis à Boumerdès (1e RM)", précise la même source.