Sissi ordonne à l'armée de rétablir la sécurité dans le Sinaï

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a chargé ses forces de sécurité mercredi de rétablir la sécurité et la stabilité dans le Sinaï (est) "dans les trois mois", après l'attaque dans une mosquée ayant fait 305 morts vendredi dernier. Dans un discours prononcé à l'occasion de la fête du Mawlid Ennabaoui, retransmis par la télévision d'Etat, le président égyptien a chargé son chef d'Etat major et son ministre de l'Intérieur de rétablir "dans les trois mois la sécurité et la stabilité dans le Sinaï" .