Neuf Turcs arrêtés à Athènes pour "activités terroristes"

Le parquet d'Athènes a ouvert mercredi des poursuites pénales pour "actions terroristes" contre neuf ressortissants turcs arrêtés la veille dans la capitale grecque et soupçonnés d'appartenir à un groupe d'extrême gauche, le DHKP-C, classé organisation "terroriste" en Turquie. Détenus depuis mardi après leur arrestation par la police antiterroriste dans leurs appartements à Athènes, les neuf Turcs, huit hommes et une femme, ont été poursuivis pour "appartenance à une organisation terroriste", "actions terroristes dont fourniture et fabrication de bombes", "détention d'armes et d'explosifs", a déclaré une source judiciaire citée par des agences.