Début à Abidjan des travaux du 5e sommet UA-UE

Les travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne (UA-UE) ont débuté mercredi à Abidjan, avec la participation du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Ce sommet auquel prennent part plus de 5 300 délégués, verra aussi la présence de 83 chefs d’Etat et de gouvernement représentant 55 pays d’Afrique et 28 pays d’Europe, ainsi que des délégations des pays invités, de la Commission de l’UA, de la Commission de l’UE, des Organisations internationales, régionales et sous-régionales. L’objectif du sommet, dont le thème est "Investir dans la jeunesse pour un développement durable", consiste à dynamiser le partenariat entre l’UA et l’UE.