Ghassan Salamé à Benghazi pour le règlement de la crise en Libye

L'envoyé spécial des Nations-Unies pour la Libye, Ghassan Salamé, est arrivé mercredi à Benghazi dans l'est du pays pour rencontrer une délégation élargie de représentants de la ville et écouter les différents avis concernant le plan de travail tracé par l'ONU pour le règlement de la crise libyenne. M. Salamé est arrivé à Benghazi en provenance de la ville de Misrata (ouest) qu'il a visitée mardi après une halte à Tripoli, et ce, en vue de tenir un nombre de rencontres à travers plusieurs villes libyennes au cours de la semaine, a précisé la mission des Nations-Unies en Libye, assurant que l'émissaire onusien maintient le contact et la concertation avec les Libyens en vue de mettre en oeuvre le plan de l'ONU de règlement de la crise en Libye.