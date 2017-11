Palestine : Guterres veut concrétiser la solution à deux Etats

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré mercredi qu’il était temps de mettre fin au conflit du Moyen-Orient, se disant "résolu" à travailler avec toutes les parties prenantes pour concrétiser la solution à deux Etats. "La question de Palestine, qui est toujours en attente d'un règlement, demeure inextricablement liée à l'histoire de l'ONU et fait partie des questions les plus anciennes inscrites à son ordre du jour", a indiqué le chef de l’ONU dans un message à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Le secrétaire général s'est déclaré "résolu à travailler avec toutes les parties prenantes, y compris le Quatuor pour le Moyen-Orient et les pays de la région, afin d'appuyer un processus politique sérieux, qui s'inspire de toutes les dispositions pertinentes des résolutions de l'ONU, du droit international et des accords internationaux", et qui permette, a-t-il ajouté, de "concrétiser la solution à deux Etats, de mettre fin à un demi-siècle d'occupation et de régler toutes les questions relatives au statut final".