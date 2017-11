Opep-non Opep: l’Algérie engagée à respecter l’accord

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a réitéré mercredi à Vienne l’engagement de l’Algérie à soutenir l`accord de l’Opep, en faveur d`une stabilisation durable des marchés pétroliers. L’Algérie tiendra à cet accord et est, à ce titre, engagée à respecter ses engagements, a déclaré M. Guitouni avant la tenue de la réunion ministérielle des pays Opep et non Opep. Il a rappelé le rôle prépondérant qu’a jouée l`Algérie, lors de la réunion de l’Opep en septembre 2016 à Alger, et ce, dans le rapprochement des points de vue entre les pays de l`Opep mais aussi les producteurs non-Opep. Cette initiative est venue de l’Algérie et prise par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika , a-t -il souligné.