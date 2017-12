L'Arabie saoudite intercepte une missile balistique tiré du Yémen

L'Arabie saoudite a intercepté et détruit jeudi un missile balistique tiré à partir du Yémen sur la ville méridionale de Khamis Mushait, a annoncé un média d'Etat saoudien. Le missile a été détruit et il n'y a eu aucune victime", a écrit l'agence de presse Saudi Press Agency, citant le porte-parole de la coalition militaire arabe engagée dans le conflit yéménite et dirigée par Ryadh, Turki al-Maliki. De leur côté, les houthis ont affirmé avoir tiré un missile qui a "touché une cible militaire" en Arabie saoudite, selon la chaîne de télévision Al-Massira contrôlée par les rebelles.