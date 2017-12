Sous-marin disparus: l'Argentine abandonne les recherches

La Marine argentine a annoncé qu'elle mettait officiellement fin jeudi à ses opérations de recherche d'éventuels survivants parmi les 44 membres de l'équipage du sous-marin porté disparu il y a deux semaines dans l'Atlantique Sud. Elle continuera en revanche à rechercher le submersible lui-même, dans l'Atlantique sud, à 450 kilomètres des côtes de Patagonie, a ajouté son porte-parole Enrique Balbi. S'il n'était pas possible de confirmer avec certitude la mort de l'équipage du San Juan, le porte-parole de la Marine a souligné que les recherches menées par une coalition internationale n'avaient "pas permis de découvrir le moindre élément de naufrage dans les zones explorées" et qu'elles avaient duré "deux fois plus longtemps" que le temps de survie estimé des marins à bord du submersible.