L'Allemagne réduit sa présence diplomatique en Corée du Nord

L'Allemagne a réduit sa présence diplomatique en Corée du Nord et va continuer à le faire pour renforcer la "pression" contre le programme nucléaire nord-coréen, sans pour autant rappeler son ambassadeur, a annoncé jeudi à Washington le ministre allemand des Affaires étrangères. "Nous avons déjà diminué le nombre d'employés de notre ambassade en Corée du Nord et nous allons le réduire à nouveau", a déclaré Sigmar Gabriel à l'issue d'une rencontre avec son homologue américain Rex Tillerson. Berlin a rappelé deux diplomates, s'apprête à en rapatrier un troisième et pourrait même aller au-delà en coordination avec les autres pays européens, a-t-il détaillé.