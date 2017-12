Les pourparlers sur la Syrie prolongés jusqu'à mi-décembre

Le médiateur de l'ONU sur la Syrie a annoncé jeudi que les négociations de Genève allaient se poursuivre jusqu'au 15 décembre et se concentrer sur la rédaction d'une Constitution et l'organisation d'élections supervisées par l'ONU. Au cours d'une conférence de presse, Staffan de Mistura, l'envoyé spécial pour la Syrie, a qualifié de "professionnelle et sérieuse" l'atmosphère dans laquelle se déroule cette 8e session de pourparlers qui a débuté mercredi. Il a précisé que les discussions seraient suspendues vendredi soir et qu'elles reprendraient mardi pour durer jusqu'à la mi-décembre.