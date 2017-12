La Côte d'Ivoire veut créer une école de lutte contre le terrorisme

Une école régionale de lutte contre le terrorisme va voir le jour à Abidjan pour la formation des forces spécialisés avec pour objectif de "protéger la Côte d'Ivoire et toute la sous-région des actes terroristes", a annoncé jeudi le président français, Emmanuel Macron. M. Macron a fait cette annonce lors du lancement des travaux de construction du métro d'Abidjan, en marge du 5ème sommet UA-UE. "Nous allons appuyer la Côte d'Ivoire pour créer une école régionale dédiée à la lutte contre le terrorisme", a-t-il dit. L'école, selon le président français, devrait être opérationnelle en juillet prochain et assurer la formation de cadres supérieurs des forces spéciales non seulement pour la Côte d'Ivoire mais pour toute la région.