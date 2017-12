La Libye dément les allégations d'esclavage

Le chargé d'affaires et chef de la mission de la Libye à Malte, Elhabib Alamin, a déclaré que la Libye enquêtait sur les allégations selon lesquelles il existerait des "marchés aux esclaves" dans son pays, affirmant que cette pratique n'était par représentatif du comportement du peuple libyen. Les ministères libyens de l'Intérieur et de la Justice ont publié des communiqués déclarant qu'ils s'attelaient à authentifier la vidéo diffusée par la chaîne de télévision américaine CNN en novembre. "Quand vous avez des chiffres et des statistiques, vous pouvez dire qu'il s'agit d'un phénomène. Mais personne n'en dispose sur le sujet, tout ce qu'il y a est une vidéo de CNN", a souligné M. Alamin lors d'une conférence de presse tenue jeudi à l'ambassade de Libye à Malte.