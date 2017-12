Syrie: la Russie détruit plus de 900 sites terroristes en une semaine

Les Troupes aérospatiales russes ont détruit en une semaine plus de 900 sites de groupes terroristes internationaux en Syrie, explique une infographie publiée vendredi dans le journal russe Krasna iumla zvezda, organe de presse officiel du ministère russe de la Défense. Selon la publication, les avions russes ont effectué en Syrie plus de 420 vols en une semaine, indiquant que les Forces aérospatiales russes ont détruit 97.000 cibles terroristes en Syrie en 2 ans. Le conflit armé qui se poursuit en Syrie depuis mars 2011 a fait plus de 220.000 morts, selon l'ONU. A la demande du président syrien Bachar el-Assad, la Russie a entamé le 30 septembre 2015 une opération de frappes aériennes contre les sites des terroristes en Syrie.