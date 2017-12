Pluie et neige sur les wilayas côtières du Centre et de l'Est

Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses ou de grêles affecteront les wilayas côtières du Centre et de l'Est du pays à partir de vendredi soir, selon un bulletin météo spécial (BMS) émis par l'Office national de météorologie. Ces pluies toucheront les wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel et Skikda avec des cumuls qui atteindront ou dépasseront localement 30 mm durant la validité de ce BMS (du vendredi à 21h00 au samedi à 21h00). Par ailleurs, des chutes de neige affecteront, à partir de cette soirée, les reliefs du Centre dépassant 1000 à 1100 mètres et autour de 800 à 900 mètres d'altitude sur ceux de l'Est. Les wilayas concernées sont: Médéa, Blida, Boumerdes, Bouira, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel et Skikda. L'épaisseur de la neige prévue atteindra ou dépassera localement 15 cm durant la validité de ce BMS qui s'étalera du vendredi à 21h00 au samedi à 9h00.