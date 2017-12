La population musulmane en Europe en hausse d'ici à 2050

Une étude du Pew Research Center publiée jeudi et menée à partir de trois scénarios d'immigration, zéro, moyenne ou forte, souligne que les musulmans pourraient représenter entre 7,4% et 14% de la population européenne à l'horizon 2050, contre 4,9% en 2016. L'institut américain indépendant, reconnu pour ses recherches en matière de démographie religieuse, a établi des projections sur un périmètre comprenant les 28 pays membres de l'Union européenne (Royaume-Uni compris), mais aussi la Norvège et la Suisse. Trois scénarios de flux ont été retenus par Pew, qui estime à 53% le taux de musulmans parmi les migrants arrivés en Europe entre 2010 et 2016.