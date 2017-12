Venezuela: gouvernement et opposition entament des négociations

Le gouvernement vénézuélien de Nicolas Maduro et l'opposition ont entamé vendredi des négociations en République dominicaine, après plusieurs tentatives de dialogue avortées, afin de chercher une solution à la crise politique et économique que traverse le Venezuela. Les délégués du gouvernement et ceux de la Table pour l'unité démocratique (MUD), une vaste coalition d'opposition, ont entamé leurs pourparlers au siège du ministère dominicain des Affaires étrangères, après avoir rencontré de manière séparée les facilitateurs internationaux du processus.