Le canadien Colin Stewart nommé nouveau chef de la Minurso

L’ancien diplomate canadien, Colin Stewart, a été nommé représentant spécial du SG de l’ONU pour le Sahara Occidental et chef de la Minurso, a annoncé vendredi l’ONU dans un communiqué. Colin Stewart succède à une autre canadienne, Mme Kim Bolduc, dont le mandat s’est achevé le 22 novembre dernier. " M. Stewart apporte à ce poste des capacités avérées en gestion et leadership, avec plus de 25 ans d’expérience dans la paix, la sécurité et les affaires internationales ", souligne le secrétariat général de l'ONU dans le communiqué.