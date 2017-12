L’Italie abritait un réseau de passeurs de footballeurs ivoiriens

La police italienne a annoncé vendredi l'arrestation de trois personnes, un Italien et deux Ivoiriens, qui faisaient entrer illégalement en Italie de jeunes joueurs de football ivoiriens.Grâce à de faux documents, ces trois personnes ont fait venir au moins cinq mineurs, dont Assane Gnoukouri, aujourd'hui âgé de 21 ans, milieu de l'Inter Milan prêté il y a un an à l'Udinese et actuellement arrêté pour des problèmes cardiaques. Selon la police italienne, le chef du réseau, un Italien de 32 ans, se faisait signaler d'éventuels jeunes talents ivoiriens et trouvait en Italie des Ivoiriens en situation régulière acceptant de se faire passer pour les parents du mineur.