Trafic de drogue: plusieurs individus interpellés

Plusieurs individus impliqués dans la détention et le trafic de stupéfiants ont été interpellés et des quantités de drogue ont été récupérées dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué samedi un communiqué de la Direction général de la sûreté nationale (DGSN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment la détention et le trafic de stupéfiants, les forces de police des sûretés de wilaya d'Annaba, de Tlemcen et de Blida, ont mené des opérations de recherches à travers leurs secteurs de compétences, ce qui a permis l'interpellation de huit narcotrafiquants impliqués dans ce délit", a précisé la même source.