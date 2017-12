L'Inde construit six sous-marins à propulsion nucléaire

L'Inde a annoncé le lancement d'un ambitieux projet de construction de six sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire afin de renforcer les capacités de frappe de sa Marine. "Le projet a été lancé. Il est classifié", a indiqué vendredi l'admiral Sunil Lanba, chef d'état-major de la Marine indienne. A l'heure actuelle, le pays possède deux sous-marins à propulsion nucléaire, le Chakra loué à la Russie et l'Arihant fabriqué localement. Ce dernier a la capacité de tirer des missiles équipés d'ogives nucléaires. Outre les sous-marins à propulsion nucléaire, la Marine indienne dispose notamment de 13 sous-marins d'attaque conventionnels, d'un porte-avions, de onze destroyers, de 14 frégates et de 24 corvettes.