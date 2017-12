Des chutes de neige continueront sur le centre et l'est du pays

Des chutes de neige continueront, jusqu'à dimanche matin, d'affecter les reliefs du centre et de l'est du pays dépassant les 800 mètres d'altitude, selon un bulletin météo spécial (BMS) émis samedi par l'Office national de météorologie. Les chutes de neige continueront d'affecter les reliefs des wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Skikda, Sétif et Bordj Bou Arreridj et l'épaisseur de la neige prévue atteindra ou dépassera localement 10 cm durant la validité de ce BMS en cours jusqu'à dimanche à 06h00.