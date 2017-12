Le Salon "AutoWest", le 10 décembre à Oran

La 17ème édition du Salon de l'automobile, des cycles et motocycles de l’Ouest (AutoWest 2017) est prévue du 10 au 16 décembre à Oran sous le slogan "La production automobile algérienne : une réalité", a-t-on appris samedi des organisateurs. L'événement se tiendra au Centre des conventions d'Oran "Mohamed Benahmed" (CCO) avec l'exposition d'un "nombre appréciable de marques et modèles de véhicules, motos et camions montés en Algérie", a précisé Abdelkader Rezzoug, le commissaire du Salon, dans un communiqué. Cette nouvelle édition s’étalera sur une surface d'exposition de plus de 10.000 mètres carrés où le public découvrira la variété des gammes présentes sur le marché national, a indiqué M. Rezzoug.