Macron appelle au dialogue entre Bagdad et les Kurdes

Emmanuel Macron a appelé samedi à l'ouverture rapidement d'un dialogue entre les autorités irakiennes et les Kurdes d'Irak, en recevant à Paris le Premier ministre de la région autonome kurde. "La France appelle à ce qu'un dialogue national, constructif, puisse s'enclencher en Irak", a déclaré le président français après s'être entretenu avec Nechervan Barzani et le vice-Premier ministre Qoubad Talabani. M. Barzani lui a répondu, en assurant que les autorités kurdes étaient "prêtes à entamer des négociations pour régler tous les problèmes" avec Bagdad. La crise persiste entre Erbil, capitale du Kurdistan irakien, et le gouvernement irakien, deux mois après le référendum d'indépendance organisé par les autorités kurdes et auquel Bagdad s'était fermement opposé.