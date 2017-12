Venezuela: pas d'accord entre gouvernement et opposition

Le gouvernement vénézuélien et l'opposition ont achevé samedi soir un premier round de pourparlers en République dominicaine, sans parvenir à un accord mais en s'engageant à se revoir le 15 décembre, a indiqué le président dominicain Danilo Medina. "Le gouvernement et l'opposition ont progressé de manière significative dans la recherche d'un accord (...) Le 15 décembre prochain nous aurons une nouvelle réunion ici à Saint-Domingue avec l'objectif de parvenir à un accord", ont déclaré les deux parties dans un communiqué commun lu par M. Medina. Le texte souligne qu'au cours des pourparlers engagés vendredi s'est manifestée "la ferme volonté" de trouver une solution à la grave crise politique et économique qui secoue le pays pétrolier.