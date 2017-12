Le président turc effectuera une visite historique en Grèce

Le président turc Tayyip Recep Erdogan se rendra en visite les 7 et 8 décembre en Grèce, à l'invitation de son homologue grec Prokopis Pavlopoulos, a annoncé samedi le bureau présidentiel grec dans un communiqué de presse. M. Erdogan s'entretiendra avec M. Pavlopoulis et le Premier ministre grec Alexis Tsipras, et il visitera également la province frontalière de Thrace (nord-est), où vit une grande minorité musulmane. Les deux présidents devraient discuter des problèmes qui affectent les relations bilatérales, notamment la crise de réfugiés, la sécurité dans la région et les relations Union Européenne-Turquie, selon le communiqué. Une coopération économique plus étroite sera abordée et se concentrera sur des projets conjoints en cours.