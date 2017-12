Les Etats-Unis se retirent du pacte mondial sur les migrants

La mission américaine auprès des Nations Unies a annoncé samedi dans un communiqué que les Etats-Unis mettaient fin à leur participation au pacte mondial sur la migration, jugée "incompatible" avec leur politique migratoire. La mission a informé vendredi le chef de l’ONU, Antonio Guterres, de ce retrait, a indiqué la mission. "La Déclaration de New York contient de nombreuses dispositions incompatibles avec les politiques américaines d'immigration et de réfugiés et les principes de l'administration Trump en matière d’immigration", a ajouté le communiqué.